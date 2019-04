Programme für die Steuererklärung bringen für die meisten Nutzer ohne eigenen Steuerberater Licht ins Steuerdickicht. Wir haben klassische Steuersoftware für PCs und Notebooks getestet und die besten gekürt.

Wiso Steuer Sparbuch: Für Ratsuchende

Viele Extras, bequeme Dateneingabe

Der umfassende Ansatz ist die Stärke des Klassikers. Auch speziellere Themen sind abgedeckt. Passende Erklärungen werden eingeblendet, Erklärvideos wohldosiert angeboten. Vorjahresdaten können aus dem Programm und aus Elster-Formular übernommen werden. Die bürokratische Registrierung für den Abruf von Steuerdaten wird abgekürzt. Ganz selten ist unklar, wohin Daten gehören. Etwa bei freiwilligen Rentenbeiträgen von Pflichtversicherten. Das richtige Feld verweist nur auf freiwillig Versicherte. Wer möglichst viel Steuern sparen will, kann per Klick auf "Optimieren" erfahren, welche Eingaben sich noch auswirken - und welche nicht. Das spart Zeit. Am Ende bekommen Nutzer weitere Tipps, auch für die Zukunft. Bei der Eingabe ist teils ein Klick mehr nötig, um Unterpunkte zu finden. In der Navigationsspalte werden Punkte wie "Steuererklärung vorbereiten" oder "Steuerbescheid prüfen" angezeigt, die nicht mehr oder noch nicht relevant sind. Das ginge übersichtlicher. Bei Wiso können die eingegebenen Daten nicht nur am PC, sondern auch per Browser oder App am Tablet bearbeitet werden - zum Beispiel, um etwas nachzutragen. Praktisch! Das macht das Programm erneut zum Testsieger bei der Steuersoftware.

Preis: ab 22,24 EuroFazit: Der Testsieger unter der Steuersoftware punktet mit seiner Vielseitigkeit.

SteuerSparErklärung: Für Unsichere

Nimmt den Nutzer an die HandSteuerSparErklärung hat zugelegt - vom bereits hohen Niveau aus. Die Darstellung ist klar und aufgeräumt. Das war immer schon eine Stärke. Erklärungen und Steuertipps sind umfassend und gut. Aber auch die Nutzerführung und die Hinweise wirken noch zielgerichteter. Der Nutzer weiß stets, welche Daten und Angaben gerade gefragt sind. Langes Suchen oder das ungute Gefühl, etwas eher auf Verdacht einzugeben, gibt es hier nicht. Vorjahresdaten können von ElsterFormular und aus der Vorjahresversion des Programms selbst übernommen werden. Wer Steuerdaten automatisch abrufen will, wird von der Software gut unterstützt. Nutzer können wählen: Entweder sie werden Schritt für Schritt durch die Datenabfrage geleitet, oder sie klicken sich selbst voran. Im Vergleich zu manchen anderen Steuerhelfern dauert die Abfrage mitunter etwas länger: Damit auch nichts unter den Tisch fällt, fragt das Programm zum Beispiel alle beruflichen Ausgaben ab - und versucht nicht, erst festzustellen, ob der Steuerzahler wegen geringer Ausgaben ohnehin nur den Pauschbetrag von 1000 Euro absetzen kann. Vollständigkeit geht hier vor Schnelligkeit. Junge Leute bis 28 Jahre und mit maximal 25 000 Euro Jahreseinnahmen ...

