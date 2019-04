Europa gewährt China weitreichenden Zugang zum EU-Binnenmarkt, umgekehrt gilt das für EU-Firmen in China oft nicht. Beim Gipfeltreffen in Brüssel senden beide nun ein starkes Signal - auch an US-Präsident Trump.

China hat bei einem Gipfeltreffen mit den EU-Spitzen ein deutliches Entgegenkommen in Wirtschafts- und Handelsfragen angekündigt. In der gemeinsamen Abschlusserklärung zu dem Treffen am Dienstag in Brüssel verpflichtet sich die aufstrebende Großmacht, seine Märkte weiter zu öffnen und fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Beide Seiten senden damit auch ein Signal an US-Präsident Donald Trump, der multilaterale Abmachungen zunehmend in Frage stellt.

China ist neben den USA der wichtigste Handels- und Wirtschaftspartner für Europa. Heimische Firmen klagen jedoch darüber, oftmals erschwerten Marktzugang in dem Riesenreich zu haben. In der Politik wuchs zudem die Skepsis gegenüber chinesischen Investoren.

Zum Schutz des geistigen Eigentums europäischer Unternehmen hatte die EU zuletzt sogar ein Klageverfahren gegen China vor der Welthandelsorganisation WTO eingeleitet. Die derzeitige chinesische ...

