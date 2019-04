Der Windkraft-Konzern Senvion hat Insolvenz beantragt. Doch nicht nur die Hamburger kämpfen mit dem globalen Wettbewerb. Europas Hersteller müssen sich in Acht nehmen, besonders vor Konkurrenz aus China.

Es ist ein Insolvenzverfahren, wie es schon lange keines mehr gab in Deutschland: 1,45 Milliarden Euro Umsatz, 4000 Mitarbeiter, 40 Millionen Euro operativer Gewinn - am Dienstag hat das Hamburger Windkraftunternehmen Senvion einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Zuvor waren Verhandlungen mit Kreditgebern des Unternehmens gescheitert, teilte Senvion mit. Das Unternehmen war durch Verzögerungen bei großen Projekten in einen finanziellen Engpass gerutscht, weil Umsätze ausblieben und Strafzahlungen an Kunden fällig wurden.

Seit Jahren schon kämpfen mittelgroße deutsche Windkraftanlagenhersteller wie Senvion, Nordex und Enercon mit den Veränderungen auf dem Weltmarkt. Der globale Markt für Windkraftanlagen wächst und die Prognosen zeigen nach oben. Vor allem in China, den USA, Indien, Brasilien und Frankreich werden neue Windräder errichtet. Und hier liefern sich Hersteller wie Senvion mit großen Herstellern wie der weltweiten Nummer eins, dem dänischen Hersteller Vestas, einen gnadenlosen Preiskampf bei den Aufträgen. Großkonzerne wie Siemens und GE aus den USA haben ihre Windsparten teils durch Zukäufe erweitert. Siemens etwa hat sein Geschäft mit Windrädern mit dem spanischen Konkurrenten Gamesa zusammengelegt. Die können mit größeren Stückzahlen günstiger anbieten als kleine und mittlere Anlagenbauer.

Der weltweit größte Markt für neue Windräder ist allerdings China. ...

