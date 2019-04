Im Herbst des vergangenen Jahres hat sich das Chartbild der SAP-Aktie deutlich eingetrübt. Die Aktie bildete am 26. September bei 108,52 Euro ein Hoch aus und ging anschließend in eine Konsolidierung über, die erst am 3. Januar auf dem Niveau von 83,95 Euro beendet werden konnte.

Die nachfolgende Gegenbewegung führte bis Ende Januar zu einem Anstieg auf 93,92 Euro. Im Februar konnte sich der Wert weiter auf 95,90 Euro verbessern und im März sogar die runde 100,00-Euro-Marke überwinden. Nach ... (Dr. Bernd Heim)

