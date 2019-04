Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SWUT: SW Umwelttechnik am 9.4. -11,25%, Volumen 14% normaler Tage , UA: Under Armour am 9.4. -4,69%, Volumen 140% normaler Tage , AMD: Advanced Micro Devices, Inc. am 9.4. -4,52%, Volumen 89% normaler Tage , BE: Beghelli am 9.4. 1,84%, Volumen 8% normaler Tage , NE: Noble Corp plc am 9.4. 2,02%, Volumen 121% normaler Tage , GVC: GVC Holdings am 9.4. 2,30%, Volumen 265% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. GVC Holdings GVC 595.000 2.30% Noble Corp plc NE 3.030 2.02% Beghelli BE 0.277 1.84% ...

