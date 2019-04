Heute dürften der EU-Sondergipfel zum Brexit, die EZB-Sitzung in Frankfurt sowie die Hauptversammlung von Airbus die Anleger beschäftigen.

Ist die Rally schon wieder vorbei? Nachdem die erste Aprilwoche die stärkste für den Dax seit fast zweieinhalb Jahren war, ist der deutsche Leitindex diese Woche wieder deutlich unter 12.000 Punkten gerutscht. Größter Verlierer am Dienstag war die Aktie von SAP. Sie schloss wegen gestrichener Kaufempfehlungen 3,4 Prozent tiefer. Größter Gewinner war das Papier von Beiersdorf. Es ging mit einem Plus von 0,8 Prozent aus dem Handel.

Was der heutige Tag an der Börse bringen wird, hängt unter anderem von dem EU-Sondergipfel zum Brexit, der EZB-Sitzung in Frankfurt sowie der Hauptversammlung von Airbus ab. Noch sieht es nach nicht viel Bewegung aus: Auf außerbörslichen Handelsblattformieren notiert der Dax am Mittwoch so gut wie unverändert.

1 - Vorgabe aus den USA

Die Zollstreitigkeiten der USA wollen und wollen nicht abkühlen. Im Streit über Subventionen für Airbus hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, europäische Flugzeuge und -zulieferteile sowie Spirituosen und andere Produkte im Volumen von elf Milliarden Dollar mit Zöllen belegen. Die EU-Kommission kündigte für den Fall Vergeltungsmaßnahmen gegen Boeing an, dem sie auch schon seit Langem illegale US-Beihilfen vorwirft.

Dass dieser Konflikt die Börsen weiterhin stark bewegt, könnte verwundern. So sind die Händler die Drohungen des US-Präsidenten mittlerweile gewöhnt und viele Risiken eingepreist. Aber: "Der Streit bekommt eine neue Dynamik", sagte ein Börsianer.

Auf die Stimmung der Anleger drückte neben dem US-Zollstreit mit der EU auch der jüngste Wirtschaftsausblick des Internationalen Währungsfonds (IWF). Der IWF geht davon aus, dass sich die globale Konjunktur mehr abkühlen wird als bislang erwartet. Für viele wichtige Industrie- und Schwellenländer ist er pessimistischer als noch im Januar.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Dienstag 0,7 Prozent schwächer bei 26.150 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,6 Prozent nach auf 2878 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq büßte ebenfalls 0,6 Prozent auf 7909 Stellen ein.

2 - Vorgaben aus Asien

Die Börse in Tokio folgte den US-Vorgaben. Der 225 Werte umfassende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...