10. April 2019 - 00:10 Uhr - Die Stunden sind gezählt, die sich der Bitcoin noch in seinem Dreieck befindet, das er seit seinem Ausbruch am 2ten April gebildet hat. - Es wird für den Bitcoin immer enger und enger. Und recht bald wird er sich entscheiden, in welche Richtung er das aufsteigende Dreieck denn nun verläßt. Und wie immer gibt es die zwei Lager. Die einen sagen, dass der Bull Run fortgesetzt wird und es weiter nach oben geht. Die anderen setzen auf eine Konsolidierung bzw. Korrektur. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...