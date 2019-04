John Cochrane outet sich überraschend als Fan der Europäischen Zentralbank. Im Interview erklärt der Stanford-Ökonom, was ihn dennoch enttäuscht und wie die EZB zu retten wäre.

Als Vertreter einer eher konservativen Ökonomenkaste steht John Cochrane nicht gerade im Verdacht, einer lockeren Geldpolitik das Wort zu reden. Umso erstaunlicher, wie Cochrane sich über die Europäische Zentralbank äußert: "Ich bin ein großer Fan der EZB", rief der aus Stanford angereiste Makroökonom jüngst der versammelten Menge aus Praktikern, Analysten und Beobachtern der Notenbank bei der Fachkonferenz "ECB and its Watchers" in Frankfurt zu. Am Rande der ECB-Watchers-Konferenz erklärte Cochrane der WirtschaftsWoche, wie er vom Anhänger zum Kritiker der EZB wurde - und wie sie zu retten ist:

Herr Cochrane, wie passt Ihre Aussage, Sie seien "Fan", zu Ihrer Kritik an der EZB-Politik?John Cochrane: Die EZB ist vom Grundsatz her eine nahezu perfekte Institution. Ihre Notenbanker waren ursprünglich mit einer einzigen, wunderschönen Aufgabe betraut: Sorgt für Preisstabilität. Punkt.

Was ist schiefgelaufen?Zentralbanken sind wie ein Zweijähriger mit einem Hammer in der Hand: Für ihn sieht alles aus wie ein Nagel. In einer Demokratie sollten Zentralbanken dagegen oft sagen: Wow, das ist ein großes Problem, aber es ist nicht unser Problem. Tut uns leid, als unabhängige, regelbasierte Behörde können wir das nicht tun.

Haben Sie ein Beispiel?Es sollte eine unumstößliche Regel sein, dass eine Notenbank keinen Staat vor der Pleite rettet. Dann bräuchte man auch keine Defizitgrenzen festzulegen. ...

