Tagesgewinner war am Dienstag QSC mit 7,61% auf 1,39 (349% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 12,32%) vor Gerry Weber mit 7,30% auf 0,59 (302% Vol.; 1W 75,52%) und publity mit 5,39% auf 19,94 (58% Vol.; 1W 6,06%). Die Tagesverlierer: SW Umwelttechnik mit -11,25% auf 14,20 (14% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -11,25%), paragon mit -6,26% auf 29,20 (78% Vol.; 1W -13,86%), Under Armour mit -4,69% auf 20,72 (138% Vol.; 1W -2,86%)Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (56974,61 Mio.), Rio Tinto (32428,98) und GlaxoSmithKline (23648,51). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Lukoil (2305%), Nippon Express (1582%) und Technogym (729%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Phoenix Solar mit ...

