Die Anteile an Metro und Ceconomy haben positive Entwicklungen bei Haniel überlagert. Für das laufende Jahr rechnet die Holding mit einer Trendwende.

Ihre Beteiligungen an den Handelskonzernen Metro und Ceconomy haben die Duisburger Familienholding Haniel tief in die Verlustzone gerissen. Wertberichtigungen auf den Großhandelsriesen und die Elektronikhandelsholding von über einer Milliarde Euro sorgten bei den Duisburgern 2018 für einen Verlust nach Steuern von 848 Millionen Euro, wie Haniel am Mittwoch mitteilte.

Allein auf den Anteil von 22,71 Prozent an Ceconomy musste Haniel Wertberichtigungen in einer Höhe von 654 Millionen Euro vornehmen. Beim Mutterkonzern der Elektronikhandelsketten Media Markt und Saturn hatten unter anderem Gewinnwarnungen und eine Führungskrise für einen massiven Kursverfall gesorgt. Auch die Metro-Aktie musste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...