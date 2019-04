Die Aktien von Apple haben am Dienstag in New York kaum verändert bei 199,50 US-Dollar (-0,3%) geschlossen. Angesichts der Kursgewinne der vergangenen Wochen darf diese augenscheinliche Trägheit der Notierungen jedoch nicht als Schwäche betrachtet werden - seit Anfang des Jahres haben sich die Anteilsscheine der US-Hightechschmiede immerhin um 42 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...