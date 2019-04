Mit dem Chefwechsel beginnt bei Airbus eine neue Ära. Drei Dinge, die der neue CEO Guillaume Faury von seinem Vorgänger Tom Enders übernehmen sollte. Und drei, die er besser anders macht.

Steht bei einem großen Industriekonzern ein bedeutender Chefwechsel an, verabschieden sich Aufsichtsgremien gerne mit ein paar ebenso symbolischen wie ergreifenden Gesten. Als der legendäre Lufthansa-Chef Jürgen Weber abtrat, übergab er seinem Nachfolger Wolfgang Mayrhuber zu gefühlvoller Musik das Steuerelement eines Boeing-Flugzeugs.

Wenn am Mittwochmittag nun Tom Enders auf der Hauptversammlung von Airbus den Konzern nach 14 Jahren in Spitzenpositionen verlässt, wird es mit den großen Gefühlen nicht ganz leicht. Der für einen breitbeinigen Auftritt bekannte "Major Tom" und sein eher sachlicher Nachfolger Guillaume Faury sind bislang nicht durch sichtbare Sentimentalität aufgefallen.

Dabei gäbe es Grund für Freude und Wehmut: Aktienkurs, Umsatz und Gewinn sind bei Airbus auf Rekordhöhe. Was Enders an Problemen erledigen konnte, hat er weitgehend gelöst. Dazu zählt zum Beispiel die Fehlinvestition in den Superjumbo A380. Wird das so weitergehen? "Natürlich sind wir anders", sagte Enders während eines Abschiedsdinners im Bayrischen Hof über seinen Nachfolger. "Aber Guillaume ist gut vorbereitet. Und darum wird er vieles so lassen wie heute, aber auch vieles anders und besser machen als ich."

Geäußert hat sich Faury bislang vor allem zu Dingen, die Enders kaum oder gar nicht auf dem Zettel hatte. So beschrieb Faury bei seinem ersten größeren Auftritt im Juni 2018 Pläne, die noch weitgehend Neuland waren: Er schwor Airbus auf eine grundlegende Digitalisierung ein. Wo Enders nur eine Art Startschuss geben konnte, will Faury die ganze Arbeitsweise verändern und damit die Produktion schlanker und flexibler machen.

Ebenso wichtig sind ihm neue Antriebe - vor allem elektrische. "Wer als erstes ein emissionsfreies Verkehrsflugzeug entwickelt, wird den Wettbewerb beherrschen", lautet seine Zielvorgabe. Dabei setzt Faury nicht allein auf Batterien, sondern auch auf Wasserstoffantriebe und Brennstoffzellen.

Für die Zukunft gibt es aber sechs Themen, bei den Faury von seinem Vorgänger Enders lernen kann - im Guten und im Schlechten.

Lektion 1: Mehr Internationalisierung des Unternehmens

Enders gelang als Airbus-Chef ein Kulturwandel, den selbst seine Fans so nicht erwartet hatten. "Und schon gar nicht in der Zeit", so ein Vertrauter. Enders minderte den Einfluss der Regierungen aus Deutschland und Frankreich auf den Rang normaler Aktionäre. Dazu setzte er Englisch als Konzernsprache durch und vergrößerte die Zahl der Werke abseits Europas. Schließlich schliff er intern die nationalen Strukturen. Enders löste die nationalen Firmenzentralen in München und Paris auf und stärkte Toulouse als Standort. Dann verschmolz er die Konzernspitze mit der Führung des Zivilfluggeschäfts und gab jedem der vier Landeschefs aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien noch eine konzernweite Aufgabe. "Damit gibt es fast keine nationalen Fürstentümer mehr", so der Hamburger Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt.

An ...

