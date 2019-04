Käufer der faulen Schiffskredite ist der Finanzinvestor Cerberus Capital. Das Gesamtvolumen der Transaktion beläuft sich auf über 2,6 Milliarden Euro.

Die NordLB hat ein milliardenschweres Paket fauler Schiffskredite an den Finanzinvestor Cerberus Capital verkauft. Insgesamt gehe es um ein Portfolio über 2,6 Milliarden Euro, teilte die Norddeutsche Landesbank am Mittwoch in Hannover mit.

Mit Vollzug des Verkaufs ...

