Qualitätsaktien sind gefragt!

Der TraderFox High Quality Stocks Europe Index zeigt sich heute deutlich fester. Antreiber sind die Aktien von Castellum AB, EMS und Grand City Property. Castellum AB und Grand City Property zählen zu den größten Immobilienkonzernen in Europa. Dieser Sektor profitiert derzeit von den außerordentlich niedrigen Renditen am Anleihemarkt. EMS Chemie meldete vergangene Woche ein Umsatzplus für das erste Quartal. Analysten haben bei den Schweizern mit einem Rückgang gerechnet. Zwar entwickelten sich die Geschäfte in Europa, China und dem Autosektor etwas leichter. Durch die Ausweitung der Aktivitäten in Nordamerika sowie neue hochleistungsfähige Kunststoffe konnte dieser Rückgang mehr als kompensiert werden.

Der TraderFox High Quality Stocks Europe Index ist ein breit diversifizierter Index. "Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen", heißt es schon im Märchen Aschenputtel. Wenn es bei Börsengeschäften nur immer so einfach wäre. Was ist eine gute Aktie, was eine schlechte? Oft entscheidet nur das subjektive Empfinden darüber. Nicht so beim TraderFox High-Quality-Stocks Europe Index. Denn hier erfolgt die Auswahl der Indexmitglieder nach klaren Regeln und objektiven Qualitätskriterien.

Das Auswahluniversum bilden die 500 größten europäischen Unternehmen, wobei sich die Größe durch die Marktkapitalisierung nach Streubesitz definiert. Jedes dieser Unternehmen wird einem Check unterzogen. Abgefragt werden unter anderem Profitabilitäts- und Rentabilitätskennzahlen. Aber auch Risikokennziffern wie die Schwankungsintensität der potenziellen Indexkandidaten kommen auf den Prüfstand

Im nächsten Schritt werden auf Basis dieser Kennzahlen alle analysierten Unternehmen einem Ranking unterzogen, wobei jede Kennzahl mit einem bestimmten Gewicht in die Gesamtbenotung einfließt. Ausgewählt werden schließlich diejenigen 20 Unternehmen mit dem höchsten Listenrang. Sie gehen gleichgewichtet, also anfänglich zu jeweils fünf Prozent, in den TraderFox High-Quality-Stocks Europe Index ein. Um die Gefahr einer Klumpenbildung zu reduzieren, dürfen nur maximal sechs Unternehmen aus der gleichen Branche und maximal vier Unternehmen aus dem gleichen Land vertreten sein. Ebenso wichtig ist eine regelmäßige Überprüfung der Indexzusammensetzung. Zu diesem Zweck wird das Auswahluniversum vierteljährlich dem besagten Rankingprozess unterzogen und der Index entsprechend angepasst.Mit einemkönnen Anleger, die bevorzugt auf europäische Qualitätsaktien setzen wollen, an der Wertentwicklung des TraderFox High-Quality-Stocks Europe Index eins zu eins und zeitlich unbegrenzt teilnehmen. Da es sich um einen Performance-Index handelt, werden Dividenden angerechnet. Fällt der Index kommt auch das Indexzertifikat unter Druck.

