Erneut steigen die Ausschüttungen am deutschen Aktienmarkt auf Rekordniveau. Was Aktionären jetzt viel Freude bereiten dürfte, birgt aber großes Risiko. Denn die Anzeichen mehren sich, dass es nicht so bleibt.

Derzeit halten die börsennotierten Unternehmen ihre Hauptversammlungen ab - und für Aktionäre ist tags darauf endlich wieder Zahltag. Denn nach dem Beschluss der Hauptversammlungen schütten viele AGs einen Teil ihrer Gewinne als Dividende aus. Und wie in den vergangenen Jahren erreicht die Dividendensumme einen neuen Rekord: 57 Milliarden Euro werden an die Depot der Aktionäre überwiesen - ein Plus von 6,6 Prozent gegenüber 2018. Das geht aus einer aktuellen Studie des Anlegervereins DSW (Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz) hervor, die der WirtschaftsWoche vorliegt.

Wer in Unternehmen aus Dax, MDax, SDax sowie den übrigen Unternehmen aus den regulierten Märkten Prime Standard, General Standard und Freiverkehr mit Aktien investiert ist, kann sich freuen: Zwei von drei Unternehmen zahlen eine Dividende. Dabei ist der Top-Dividendenzahler im Vergleich zum Vorjahr ein anderer: Die Allianz löst Vorjahres-Primus Daimler an der Spitze der ausschüttungsfreudigsten Unternehmen ab. Mit 3,8 Milliarden Euro zahlt der Versicherungskonzern eine um 12,5 Prozent höhere Dividendensumme aus als im Vorjahr. Daimler hingegen musste das Volumen seiner Ausschüttung um elf Prozent senken und kommt auf 3,5 Milliarden Euro. Nichtsdestotrotz hält der Autobauer damit immerhin Rang zwei. Denn dritten Platz belegt laut DWS-Studie die Deutsche Telekom. Sie schüttet 7,7 Prozent mehr aus und kommt auf 3,3 Milliarden Euro.

Doch in die Freude über den warmen Geldregen nach einem schwachen Börsenjahr 2018 mischen sich erste Warnungen vor einem allmählichen Ende der Dividendenrekorde. Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der DSW, sieht die Entwicklung kritisch: "Trotz des Rekords gibt es durchaus erste Wolken am noch blauen Dividendenhimmel. Schon jetzt treten einige AGs bei ihren Prognosen für das laufende Geschäftsjahr deutlich auf die Euphoriebremse und wir haben bereits etliche Gewinnwarnungen gesehen." Nachdem sich die Konjunktur für deutsche Unternehmen im vergangenen Jahr trotz aller Unsicherheiten ...

