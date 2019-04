Schon länger wird spekuliert, ob die Deutsche Bank ihre Vermögensverwalter-Tochter verkaufen will. Armundi scheint einem Zukauf nicht abgeneigt.

Europas größter Vermögensverwalter Amundi zeigt Interesse an der Deutschen-Bank-Tochter DWS. "Wir halten Amundi für einen natürlichen Konsolidierer in Europa, insbesondere in der Euro-Zone", sagte Xavier Musca, Chef der Verwaltungsrats von Amundi und stellvertretender Chef der Amundi-Mutter Credit Agricole, am Dienstagabend im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW) auf die Frage nach einem Interesse an der DWS. Ähnliches hatte Valerie Baudson, die Chefin des weltweiten ETF-Geschäfts bei der DWS, bereits in einem Handelsblatt-Interview angedeutet.

Bei der Übernahme des Vermögensverwalters Pioneer, den die Franzosen Ende 2016 für 3,5 Milliarden Euro von der italienischen Unicredit erwarben, habe Amundi gezeigt, dass das Unternehmen auch größere Zukäufe integrieren könne.

Auch in der Vermögensverwaltung liege der Fokus zwar auf organischem Wachstum, ...

