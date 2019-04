Zürich (ots) -



Im Produkt können sich kleine Metallstücke befinden. Ein

Gesundheitsrisiko kann nicht ausgeschlossen werden. Kundinnen und

Kunden werden gebeten, dieses Produkt nicht mehr zu konsumieren.



Vom Rückruf betroffen ist ausschliesslich folgender

Aktionsartikel:



Name: M-Classic Pouletbrust-Geschnetzeltes im Duo-Pack Zustand:

tiefgekühlt Artikelnummer: 1660.043.000.00 Betroffenes

Mindesthaltbarkeitsdatum: 06.2019 Lot Nr.: L-0026981975 Gewicht: 2 x

350 g (Duo-Pack mit Banderole versehen) Aktionsverkaufspreis: CHF

6.85 Massnahme: Nicht konsumieren, in die Filiale zurückbringen Das

Produkt wurde schweizweit über folgende Kanäle verkauft:



- Migros-Filialen - LeShop



Die Migros bittet alle Kundinnen und Kunden, das betroffene

Produkt nicht mehr zu konsumieren. Eine Gesundheitsgefährdung beim

Verzehr (Verletzungsgefahr) kann nicht ausgeschlossen werden. Kunden,

die das betroffene Produkt zuhause haben, können dieses in ihre

Migros-Filiale zurückbringen und erhalten den Verkaufspreis

zurückerstattet.



Zürich, 10. April 2019



Kontakt:

Weitere Informationen für Kunden:

M-Infoline: Tel. 0800 84 08 48



Weitere Informationen für Journalisten:

Mediennummer MGB, Tel. +41 (0)58 570 38 38

migros@mgb.ch

www.migros.ch/medien