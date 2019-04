BASF 0.55% LionInvestment (HAAKTIEN): BASF baut mit einer neuen Anlage in Ludwigshafen seine Produktion für das Zwischenprodukt Alkylethanolamine aus. Der Output an den drei Produktionsstandorten Ludwigshafen, Geismar (USA) und Nanjing (China) soll von derzeit 100.000 Tonnen auf über 110.000 Tonnen bis 2020 steigen. / Quelle: Guidants News https://news.guidants.com (10.04. 12:17) >> mehr comments zu BASF: www.boerse-social.com/launch/aktie/basf_se_namens_aktien_on Nemetschek 0.57% xpek (TRENDMU): Erneute Aufnahme der Nemetschek-Aktie, die in den letzten Monaten wieder Boden gut gemacht hat - viel mehr als das, denn die Aktie hat vor kurzem ein neues Allzeithoch erreicht. Der Depotanteil beträgt gut 6%. (10.04 ....

Den vollständigen Artikel lesen ...