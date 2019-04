In der Gesamtrechnung aber zeigte sich insbesondere die Nachfrage aus dem Eurozone mit einem überdurchschnittlichen Plus von 10 % als sehr lebendig. Doch auch im Ausland jenseits des Euroraums, wie auch im Inland lieferte das Geschäft Zuwächse: 7 bzw. 6 %. Die Branche hat damit ihren fast kontinuierlichen Wachstumskurs beim Umsatz über die letzten Jahren auch 2018 fortgesetzt. Während die Zahl der Beschäftigten in den vergangenen Jahren stagnierte und 2017 sogar zurückging, waren 2018 nun wieder deutlich mehr Menschen bei den deutschen Herstellern von Industriearmaturen beschäfgt.

Alle Produktgruppen im Plus

Der Blick in die einzelnen Produktgruppen zeigt für 2018 dabei keine signifikanten Unterschiede: Die Hersteller von Regelarmaturen erreichten ein Umsatzplus von 5 %. Bei den Sicherheits- und Überwachungsarmaturen stieg der Umsatz um 7 %, bei Absperrarmaturen um 8 %. "Die starke Weltwirtschaft und mit ihr verbunden der relativ stabile Ölpreis haben unserer Branche gutgetan", erklärte Wolfgang Burchard, Geschäftsführer des VDMA-Fachverband Armaturen. ...

