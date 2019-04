Vor führenden Mitgliedern der Arbeiterpartei stellte Kim den politischen Kurs vor. Das Land will sich stärker auf die Wirtschaftsentwicklung fokussieren.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat führende Funktionäre der herrschenden Arbeiterpartei auf Linie gebracht. Sie sollten "unerwünschte Praktiken auslöschen" wie beispielsweise "Selbstschutz, Miesmacherei, Parteiautorität und chronischen Bürokratismus" und für eine Wende in der Parteiarbeit sorgen, berichteten staatliche Medien am Mittwoch. Ein Jahr nach der Ankündigung eines neuen politischen Kurses sprach Kim am Dienstag in Pjöngjang auf einem erweiterten Treffen des Politbüros ...

