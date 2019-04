Nasdaq-100 - Bei 7.603 Punkten hängen geblieben

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Nasdaq-100 Index orientierte sich zuletzt sehr gut an den herausgearbeiteten Marken. Zunächst schloss der Index das Gap bei 7.542 Punkten, erholte sich in der Folge aber wieder deutlich, stieg über 7.580 Punkte an und erreichte bis auf einen Punkt das Ziel bei 7.603 Punken. Dort ging es für den Index aber nicht weiter.

Vorbörslich notiert der Index um 7.580 Punkte. Die Ausgangslage für den heutigen Handelstag ist folglich neutral. Neue Kaufsignale entstehen Stand jetzt erst, sollte auch die Hürde bei 7.603 Punkten genommen werden. In diesem Fall wartet bei 7.631 Punkten das nächste Ziel. Auf der Unterseite bleibt die Marke von 7.542 Punkten für antizyklische Manöver auf der Long-Seite interessant. Noch viel wichtiger ist allerdings die Marke von 7.510 Punkten. Dort notiert das jüngste Ausbruchsniveau im Tageschart und bietet von nun an Unterstützung. Ein Rückfall unter diese Marke würde das Chartbild bei den Techs kurzfristig auf bärisch drehen.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 20.03.2018 - 09.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2014 - 09.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HX7RSU 14,70 5.940 4,57 28.06.2019 NASDAQ-100 Index HX7RTV 8,51 6.640 7,85 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.04.2019; 14:28 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HX8QAM 9,14 8.620 7,45 28.06.2019 NASDAQ-100 Index HX7VBM 4,40 8.080 15,64 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.04.2019; 14:30 Uhr

Weitere Produkte auf den NASDAQ-100 Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Nasdaq-100 - Bei 7.603 Punkten hängen geblieben erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).