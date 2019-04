Sie dienen hauptsächlich als Vorprodukte für Flockungsmittel, die beispielsweise in Kläranlagen zur Abwasserreinigung eingesetzt werden. Zudem bewähren sich Alkylethanolamine (AEOA) als Bindemittel zwischen Harzen und Pigmenten oder werden in Weichspülern oder bei der Gaswäsche eingesetzt.

Jetzt will der deutsche Chemie-Riese BASF seine Produktionskapazität rund um die vielseitig einsetzbaren AEOA um 20 Prozent ausbauen - und zwar am Stammsitz in Ludwigshafen. Dies teilte der Konzern am Mittwoch ... (Marco Schnepf)

