Seit März 2016 liegt der Leitzins bei Null Prozent. Auch in der nahen Zukunft soll sich daran nichts ändern. Ökonomen schätzen die EZB-Entscheidung ein.

Die Europäische Zentralbank (EZB) will die Zinswende frühestens im nächsten Jahr einleiten. Die Währungshüter um EZB-Präsident Mario Draghi bekräftigten am Mittwoch in Frankfurt, ihre Schlüsselzinsen noch bis mindestens Ende Dezember nicht antasten zu wollen.

Der Leitzins zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld liegt bereits seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Details zu neuen Langfristkrediten für Banken will die EZB auf einer der nächsten Zins-Sitzungen bekanntgeben. Ökonomen sagten in ersten Reaktionen:

Alexander Krüger, Chefvolkswirt, Bankhaus Lampe

"Nach der ereignisreichen Sitzung im März hat es heute keinen weiteren geldpolitischen Tatendrang gegeben. In ihrem Krisenmodus sitzt die EZB fest im Sattel. Erneut scheint es, als sei die EZB einer Entlastung für Banken wegen des negativen Einlagesatzes grundsätzlich nicht abgeneigt. Etwaige Maßnahmen stehen aber wohl erst an, wenn die EZB die Mindesthaltbarkeit des Leitzinsniveaus abermals und deutlich verlängert hat. Dass die EZB dieses Datum weiter strecken wird, ist wohl nur eine Frage der Zeit."

Thomas Gitzel, Chefökonom VP Bank, Liechtenstein

"Um die ...

