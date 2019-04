BASF Call: http://bit.ly/2Ibs4Pk Microsoft Call: http://bit.ly/2UKmWYp Nach einer Gewinnwarnung sind Aktien von Siltronic unter Druck geraten. Sie verloren zuletzt gut neun Prozent. In ihrem Sog gaben auch Infineon und Wacker Chemie nach. Kurzzeitig wurde der Handel mit der Siltronic-Aktie wegen hoher Kursausschläge unterbrochen. Siltronic, der Wafer-Hersteller für die Halbleiterbranche, rechnet in diesem Jahr mit einem operativen Gewinn "deutlich" unter dem des Vorjahres. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß