Wie an dieser Stelle rechtzeitig von mir prognostiziert - und letzte Woche nochmals bestätigt - ist der "Krypto Winter" endlich vorbei. Ich warne allerdings davor sofort mit dem nächsten Bullrun, dem nächsten "Krypto Hype", zu rechnen. Dies ist jedoch, so ungern das der ein oder die andere nun lesen mag, sogar gesund. Denn was schnell stark steigt, korrigiert in der Regel eben auch schnell sehr stark. Genau diese Erfahrung haben wir ja in den Jahren 2017 und 2018 erst alle wieder einmal machen ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...