Der Zahlungsabwickler Network International mit Sitz in Dubai gibt heute sein Börsendebüt an der Londoner Börse - und geht dabei direkt durch die Decke. Ausgehend von einem Ausgabepreis von 435 Pence schießt der Kurs am Mittwoch in der Spitze um mehr als 25 Prozent auf rund 550 Pence nach oben. Damit kommt das Unternehmen auf einen Börsenwert von rund 2,7 Milliarden Pfund (rund 3,1 Milliarden Euro).

Den vollständigen Artikel lesen ...