Der Fahrdienstleister könnte an der Wall Street sogar das Debüt von Alibaba 2014 in den Schatten stellen. Doch der Börsengang des Konkurrenten Lyft belastet.

Den Wettlauf an die Wall Street mag der kleine Rivale Lyft gewonnen haben. Doch bei den Einnahmen will das weitaus größere Unternehmen Uber alles übertreffen. Bereits seit Wochen warten die Investoren darauf, dass die Mobilitätsplattform die Pläne für ihr Debüt an der Wall Street veröffentlicht. Am Donnerstag könnte es so weit sein, berichtet der Nachrichtendienst Bloomberg.

Demnach peilt die Plattform eine Marktkapitalisierung zwischen 90 und 100 Milliarden an und will zehn Milliarden Dollar einnehmen. Einen entsprechenden Antrag hatte Uber bereits im Dezember bei der US-Börsenaufsicht SEC gestellt.

Uber, lange Zeit eines der wertvollsten Start-ups der Technologiebranche, will neue Rekorde aufstellen. Mit dem angestrebten Börsenvolumen würde Uber einen der größten Kapitalzuflüsse aller Zeiten verbuchen und selbst das Wall-Street-Debüt der Alibaba Group von 2014 in den Schatten stellen. Der von der Plattform angestrebte Börsenwert liegt allerdings niedriger als erwartet. Ursprünglich hatten die Banker Uber einen Wert von 120 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.

Lyft-Börsengang belastet

