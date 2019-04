Bei der Betrachtung bzw. der Verwendung von Normen stellt sich immer wieder die Frage: Was ist das Schutzziel der Norm und welche Maßnahmen sind notwendig, um diese Schutzziele zu erreichen? Betrachtet man die DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420), lautet das Schutzziel: »Vermeidung von thermischen Auswirkungen und Einflüsse auf elektrotechnische Anlagen und deren Ausrüstungen.« Vergleicht man die Schutzziele mit denen anderer Normen - z.?B. die der DIN EN 60079-14 (VDE 0165-1) »Projektieren, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen im Ex-Bereich« - so stellt man fest, dass es viele Parallelen bei der Auswahl der Maßnahmen für das Einhalten der Schutzziele gibt.

Analogie der Schutzziele

Das Schutzziel der DIN VDE 0100-420 fokussiert sich darauf, thermische Einflüsse zu minimieren. Hierbei geht es also um die Vermeidung von Bränden, die von elektrischen Anlagen und deren Zubehör ausgehen können. Weiterhin besteht das Schutzziel darin, eine Brandausbreitung - bestehend aus Flammen und Rauch - zu verhindern, und elektrische Anlagen mit konkreten Sicherheitsanforderungen zu schützen. Diese Schutzzieldefinitionen stecken - wenngleich in einem anderen Wortlaut - auch in der DIN EN 60079-14 (VDE 0165-1). Die VDE 0165-1 beschreibt die Maßnahmen, die notwendig werden können, wenn Elektroinstallationen im Ex-Bereich durchzuführen sind. Außerdem geht es um die Anforderungen zur Errichtung elektrischer Anlagen und deren Ausrüstung in Bereichen mit gefahrbringender explosionsfähiger Atmosphäre. Auch hier liegt das Schutzziel sowohl bei der Vermeidung von thermischen Einflüssen und Brandentstehung durch Funkenbildung als auch die Bewertung von Oberflächentemperaturen an elektrischen Betriebsmitteln. Lediglich die Herangehensweise zur Erfüllung des Schutzzieles und die Auswahl der Maßnahmen unterscheiden sich.

Vergleich der Normen

Vergleicht man z.?B. den Staub mit seinen unterschiedlichen Staubarten sowie Flusen und Fasern, die bei unterschiedlichen Prozessen erzeugt, verarbeitet, gefördert und gelagert werden, so stellt man fest, dass diese brennbar sind. Bei einer Zündung und den entsprechenden Luftverhältnissen können sie sehr schnell in Brand geraten. Hinzu kommt, dass es neben einem möglichen Brand auch zu einer Explosion kommen kann.

Betrachten wir die Zündquellen aus den beiden Normen VDE 0100 Teil 420 und der VDE 0165-1 stellen wir fest, dass es viele Gemeinsamkeiten in diesem Bereich gibt (Tabelle 1). Dasselbe zeigt sich bei der Betrachtung der Schutzmaßnahmen. Auch hier gibt es ebenfalls Gemeinsamkeiten der möglichen Ausführungsvarianten, um die definierten Schutzziele zu erreichen und zu gewährleisten (Tabelle 2).

Die Schutzmaßnahmen der 60079-14 (VDE 0165-1) zielen darauf ab, die Wahrscheinlichkeit dafür auf ein akzeptables Niveau zu verringern, dass die elektrische Anlage zu einer Zündquelle werden könnte. Ein weiterer Schutz besteht darin, Zonen einzuteilen, in denen die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer gefahrbringenden, explosionsfähigen Atmosphäre betrachtet wird. Dadurch wird eine Festlegung für die zur Verwendung stehenden ...

