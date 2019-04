Nordex konnte am Mittwoch den starken Kurs des Vortages nicht mehr halten. Das Papier musste einen Abschlag von gut 1 % hinnehmen und sieht sich nun relativ deutlich unter die Marke von 15 Euro gedrückt. Dies könnte nach Meinung kurzfristig orientierter charttechnischer Analysten ein kleineres Problem sein. Mittel- und langfristig jedoch hat sich für diese Aktie nichts am positiven Bild geändert. Es sieht so aus, als solle Nordex in den kommenden Wochen in Richtung 18 bis sogar 20 Euro steigen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...