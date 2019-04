Am Mittwoch setzte sich der ungünstige Weg für die Aktie von Evotec fort. Das Unternehmen hat weitere 4 % abgeben müssen. In Erinnerung an den Verlauf des Handels am Dienstag sprechen erste Analysten von einer schwierigeren Situation. Dem halten andere Analysten gegen, dass der Aufwärtstrend einfach weiter läuft. Hier sei mit deutlich steigenden Notierungen zu rechnen. Die Aktie befindet sich in einem massiven charttechnischen Aufwärtstrend und hat lediglich unter Gewinnmitnahmen zu leiden, so ... (Frank Holbaum)

