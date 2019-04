Der amerkanische Betreiber von Skiresorts Peak Resorts Inc. (ISIN: US70469L1008, NASDAQ: SKIS) wird den Aktionären eine unveränderte vierteljährliche Dividende in Höhe von 7 US-Cents ausbezahlen. Die Auszahlung erfolgt am 10. Mai 2019 (Record date: 25. April 2019). Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 0,28 US-Dollar ausgeschüttet. Beim aktuellen Börsenkurs von 4,63 US-Dollar (Stand: 10. April 2019) liegt die derzeitige Dividendenrendite ...

