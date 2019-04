Am Mittwoch ging die Siltronic-Aktie nach der Prognosesenkung für das laufende Geschäftsjahr mit einem Minus von 4,44 Euro rund 5,1% auf 83,10 Euro aus dem Xetra-Handel. Ich weise darauf hin, dass ich bei Siltronic investiert bin. Damit hatte die Aktie am Mittwoch gegenüber den Tiefstkursen Boden gut gemacht, denn zwischenzeitlich hatte die Aktie da bei 79,00 Euro (Xetra-Handel) notiert. Natürlich - eine Prognosesenkung ist alles andere als schön. Und eine negative Kursreaktion ist in so einem ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...