Der Hotel-Entwickler UBM Development erzielte 2018 ein Rekordjahr und hebt die Dividende von 2,00 Euro auf nunmehr 2,20 Euro pro Aktie an. Das Unternehmen erwirtschaftete im abgelaufenen Jahr ein Ergebnis vor Steuern von 55 Mio. Euro (Vorjahr 50,5 Mio. Euro) und einen Nettogewinn von 39,5 Mio. Euro (vs. 37 Mio. in 2017). Der Gewinn pro Aktie belief sich damit auf 5,31 Euro (vs. 4,88 Euro in 2017) . Im Jahr 2018 investierte UBM einen Rekordbetrag von 300 Mio. Euro alleine in neue Projekte. "Die UBM ist nicht nur der größte Hotel-Entwickler in Europa sondern wir beweisen mit 2018 auch endgültig die langfristige Verlässlichkeit unserer Profitabilität", kommentiert Thomas G. Winkler, Vorstandsvorsitzender der UBM das Rekordergebnis 2018. UBM konnte im ...

