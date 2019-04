Mit Wirkung zum 1. April 2019 übernahm Philippe Briard, 54, den Posten des Geschäftsführers von Schneider Electric Automation und die Verantwortung für den Standort Lahr. Er folgt auf Ottmar Himmelsbach, 61, der nach einer mehr als 39-jährigen Karriere bei Schneider Electric in den Ruhestand geht.Nach über 39 Jahren im Unternehmen Schneider Electric Automation geht Ottmar Himmelsbach in den Ruhestand. Im Laufe dieser Zeit war er in verschiedenen Führungsaufgaben tätig. 2010 wurde er Geschäftsführer von Schneider Electric Automation. Aufgrund der strategischen Zusammenlegung aller Produktionsbetriebe ...

