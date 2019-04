Die europäischen Börsen haben am Mittwoch mehrheitlich zugelegt und damit einen Teil ihrer Verluste der vorangegangenen zwei Handelstage wieder wettgemacht. Im Mittelpunkt stand unter anderem die Notenbanksitzung der Europäischen Zentralbank. Die Zinswende im Euroraum lässt weiter auf sich warten, wie der auf dem Rekordtief von null Prozent bleibende Leitzins zeigt. Die Notenbank sieht Wachstumsrisiken für die Eurozone, aber keine Rezession. Während des Tages überwog bereits bei den Investoren die Ansicht, dass ein harter Brexit im Moment vermieden werden kann, nachbörslich wurde beim EU-Gipfel dann die Austrittsfrist bis Ende Oktober verlängert, unter der Auflage, dass Großbritannien an der EU-Wahl teilnimmt und in weiterer Folge nicht ...

