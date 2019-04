Der Kurs des Dax-Konzerns hat sich in den vergangenen Tagen stabilisiert. Seit Anfang April pendelte die Wirecard-Aktie -0,27% in vergleichsweise kleiner Zone zwischen etwa 108 und 111 Euro. Am Mittwoch zog der Kurs wieder auf 110 Euro an, nachdem Wirecard auf einer Messe in Dubai einen interessanten Auftrag an Land ziehen konnte und das Magazin DER AKTIONÄR Wirecard aufgrund eines attraktiven Chance-Risiko-Verhältnisses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...