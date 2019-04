Liestal (ots) -



Generika werden in der Schweiz immer wieder wegen höherer Preise

als im Ausland kritisiert. Mitverantwortlich dafür sind die jährlich

durchgeführten, methodisch fragwürdigen Auslandspreisvergleiche,

welche leider verschweigen, dass Generikapreise in der Schweiz

ständig fallen und einen steigenden Sparbeitrag für die Prämienzahler

leisten. Diesen nachhaltigen Trend bestätigt eine aktuelle

Markt-Studie von bwa consulting, Bern.



"Wir freuen uns sehr, dass von unabhängiger Stelle bestätigt und

dokumentiert wird: Generika in der Schweiz sind keine Kostentreiber,

vielmehr fallen die Preise kontinuierlich seit Jahren. Mit 448

Millionen Franken alleine in 2018 konnten Generika einen wesentlichen

Sparbeitrag leisten, von dem die Prämienzahler in der Schweiz

profitieren. Die Studie zeigt zudem auf, dass durch eine stärkere

Nutzung von Generika brachliegende Sparpotenziale in Höhe von 196

Millionen Franken ausgeschöpft werden könnten", fasst Intergenerika

Geschäftsführer Dr. Axel Müller die zentralen Erkenntnisse der Studie

zusammen.



Generika sind bis zu 70 Prozent kostengünstigere

Therapiealternativen



Die Studie würdigt die Effizienzbeiträge von Generika: Während

Ausgaben für Medikamente insgesamt zulasten der obligatorischen

Krankenpflegeversicherung in den letzten Jahren gestiegen sind,

schaffen Generika als bis zu 70 Prozent kostengünstigere

Therapiealternativen zu bewährten Wirkstoffen, deren Patentschutz

abgelaufen ist, eine willkommene Entlastung. Dabei entspricht der

Wirkstoff dem des Originalpräparates und muss die gleichen

Produkteigenschaften aufweisen. In Bezug auf Qualität, Sicherheit und

Wirksamkeit gelten dieselben hohen Anforderungen wie für das

Originalpräparat. Generika dürfen in der Schweiz nur in Verkehr

gebracht werden, wenn sie von der Arzneimittelbehörde, der

swissmedic, die Zulassung erhalten haben.



Dynamisches Marktwachstum bei kassenzulässigen Generika



Wie die Studie ferner darlegt, sind im Jahr 2018 in der Schweiz

für 1'050 Millionen Franken kassenzulässige Generika

(Publikumspreise) verkauft worden, 3.5 Prozent mehr als ein Jahr

zuvor. Im gleichen Zeitraum ist der Verbrauch auf 1'475 Millionen

Tagestherapiedosierungen angestiegen, was einer Zunahme von 6.2

Prozent entspricht. Somit hat sich der Markt für kassenzulässige

Generika zum wiederholten Mal dynamischer entwickelt als der

Erstattungsmarkt insgesamt. Das Wachstum der Generika wird weitgehend

durch den Ablauf der Wirkstoffpatente bestimmt. Mittlerweile sind in

der Schweiz für 285 Wirkstoffe oder fixe Wirkstoffkombinationen

Generika verfügbar.



Vergleichbarkeit der Länder nicht gegeben



Die Studie hebt auch die Verschiedenartigkeit der europäischen

Märkte hervor, zwischen denen immer wieder Vergleiche gezogen werden

- mit irreführenden Schlussfolgerungen. Mit Marktanteilen von 20

Prozent nach Wert und 35 Prozent nach Volumen liegt die Generikaquote

in der Schweiz etwa auf dem Niveau von Belgien, Frankreich oder

Österreich, kommt aber nicht an jene, anderer europäischer Länder

heran. Hier gilt es allerdings zu beachten, dass sich Lohn- und

Lebenshaltungskosten, Gesundheitssysteme, Zulassungsverfahren,

Marktgrösse und Patientenpräferenzen stark unterscheiden. In der

Schweiz geniessen Wahlfreiheit zwischen unterschiedlichen

Arzneiformen, Therapienutzen und Servicequalität einen besonders

hohen Stellenwert.



Dynamisch wachsender Sparbeitrag, unausgeschöpfte Potenziale



In den vergangenen Jahren haben die Prämienzahler besonders durch

den Patentablauf umsatzstarker Wirkstoffe profitiert. Die direkten

Einsparungen aus der generischen Substitution sind im letzten Jahr

auf 448 Millionen Franken angewachsen. Der Grossteil der Einsparungen

konzentriert sich auf grossvolumige, kostenintensive Wirkstoffe. Noch

bedeutend höher hätten die Effizienzgewinne ausfallen können, wenn

konsequent Generika anstelle der teureren Originalmedikamente

verschrieben worden wären. So hätten bis zu 196 Millionen Franken

weitere Einsparungen erzielt können, kommt die Studie zum Schluss.



Biosimilars mit dynamisch wachsenden Einsparpotenzialen



Auch wenn der Markt für Biosimilars in der Schweiz noch in den

Kinderschuhen steckt, sagt die Studie ihnen eine grosse Zukunft

voraus: In den nächsten vier Jahren werden für zahlreiche weitere

biologischen Medikamente die Wirkstoffpatente auslaufen. Betroffen

davon ist ein Umsatzvolumen von rund 290 Millionen Franken zu

Herstellerabgabepreisen, ohne die Berücksichtigung des Spitalmarkts.

Ein besonders grosses Einsparpotenzial wird den Biosimilars

beigemessen, wie jenen von Etanercept (ab Juli 2018) und Adalimumab

zur Behandlung rheumatischer Erkrankungen und der Psoriasis, den

monoklonalen Antikörpern Rituximab (ab September 2018) und

Trastuzumab oder des hämatopoetischen Wachstumsfaktors Pegfilgrastim

im Bereich der Onkologie.



Durchschnittliche Therapiekosten für Generika tiefer als vor 10

Jahren



Für das Jahr 2018 betragen die Therapiekosten für Generika im

Mittel 71 Rappen je Tagesdosis zu Publikumspreisen und liegen somit

tiefer als vor zehn Jahren. Dieser Trend schlägt sich auch im

Preisindex für kassenzulässige Generika nieder. Zum Basisjahr 2003

sind die Preise in der Schweiz um insgesamt 39.1 Prozent gesunken.



Zweifel an geplantem Referenzpreissystem



Schliesslich bestätigt die Studie, dass im Rahmen des aktuellen

Systems grosse Sparleistungen möglich sind. Nach einer zweijährigen

Pause hat das Bundesamt für Gesundheit die periodische Überprüfung

der Aufnahmebedingungen in die Spezialitätenliste im Jahr 2017

wiederaufgenommen. Zusammen mit den übrigen Massnahmen, wie etwa der

Vergrösserung des Preisabstands zwischen Original und Generikum, oder

der verschärften Bedingungen des differenzierten Selbstbehalts, haben

diese zu weiteren substanziellen Einsparungen bei patentfreien

Medikamenten geführt. Allein für die Generika sind im letzten Jahr

zusätzlich 36.5 Millionen Franken angefallen. Der Bundesrat hat in

den letzten Jahren verschiedene Reformvorhaben zur Steuerung der

Medikamentenausgaben vorangetrieben. Weitere sind geplant, wie etwa

die Einführung eines Referenzpreissystems bei Generika, bei dem die

Krankenkassen nur noch einen festgesetzten Preis erstatten und die

Patienten allfällige Preisdifferenzen aus der eigenen Tasche bezahlen

müssen. Jedenfalls hat die von SECO und BAG in Auftrag gegebene

Regulierungsfolgeabschätzung zu einem Referenzpreissystem ergeben,

dass die möglichen Einsparungen wesentlich kleiner ausfallen als

bisher angenommen. Zudem müsse, warnt die Studie, mit erheblichen

Auswirkungen auf die Versorgungsqualität und von schwer

einzuschätzenden Risiken für die Sicherheit der Patienten und

Patientinnen ausgegangen werden.



Intergenerika ist die Vereinigung der führenden Generikafirmen in

der Schweiz, die ihrerseits über 90% des Generika-Volumens in der

Schweiz repräsentieren. Intergenerika fördert die Akzeptanz von

Generika durch Aufklärung von Medizinalpersonen, Fachverbänden,

Krankenkassen und Patienten und fördert deren Verbreitung als

qualitativ mindestens gleichwertige, jedoch preiswertere

Arzneimittel. Im Weiteren plant und koordiniert der Verband die

Kontakte zu Medien, Behörden und Vereinigungen im Bereiche von

Medizinalpersonen und des Gesundheitswesens. Mit allen Massnahmen

verfolgt Intergenerika das Ziel einer angemessenen Vertretung von

Generika im schweizerischen Arzneimittelmarkt bzw. im schweizerischen

Gesundheitswesen.



Originaltext: Intergenerika

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100053453

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100053453.rss2



Kontakt:

Telefon: +41 61 927 64 08

Mobile: +41 79 428 03 11

E-Mail: axel.mueller@intergenerika.ch