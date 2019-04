++ Draghi sieht deutsche Bankenfusion als Schlüssel zur Rentabilität europäischer Banken ++ DE30 kann sich nicht von Unterstützungszone entfernen ++ SAP strebt bis 2023 eine Marktkapitalisierung von 250 bis 300 Mrd. EUR an ++ Starke Kursgewinne während der gestrigen Wall-Street-Sitzung sowie starke Kursverluste an den chinesischen Aktienmärkten haben heute die Voraussetzungen für eine gemischte Eröffnung in Europa geschaffen. Aktien aus Frankreich, Belgien und der Schweiz legten zu, während sich die Aktien aus Großbritannien und den osteuropäischen Ländern unterdurchschnittlich entwickelten. Automobilhersteller schnitten am besten ab, während Bergbauunternehmen am stärksten zurückbleiben. Beim DE30 hat sich die charttechnische Situation seit gestern nicht wesentlich verändert. Der deutsche Leitindex handelt weiterhin innerhalb der Unterstützungszone von 11.810 bis 11.900 Punkten, und solange dieser Bereich hält, könnte dies positiv für die Käufer sein. Die neuesten lokalen Hochs um die 12.000 Punkte-Marke sind weiterhin ...

