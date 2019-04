Eine starke Nachfrage nach Mode, Cognac und Schmuck hat dem französischen Luxusgüterkonzern LVMH +4,69% im ersten Quartal kräftig Rückenwind verliehen. Besonders gut kam bei den Kunden die Herbst- und Winterkollektion der Marke Louis Vuitton an, und auch Neueröffnungen von Luxusläden in London, Monaco und Shanghai zahlten sich aus. Der Konzernumsatz stieg in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...