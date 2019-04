Bern (ots) -



Der Verwaltungsrat SRG beabsichtigt, das Personal und die

Produktionsmittel der tpc AG per 1. Januar 2020 in die

Unternehmenseinheit SRF zu überführen. Zudem soll unter der Leitung

der Tochtergesellschaft Swiss TXT AG ein Kompetenzzentrum für

IT-Infrastruktur und IT-Services, Digitalproduktion und Distribution

entstehen. Die Neuorganisation dieser zentralen Dienste ist Teil des

laufenden Reform- und Sparprogramms und bringt zusammen mit anderen

Massnahmen Einsparungen von zehn Millionen Franken pro Jahr. Die

Umsetzung erfolgt vorbehältlich eines Konsultationsverfahrens.



Die SRG realisiert zurzeit ein Effizienzsteigerungs- und

Reinvestitionsprogramm in der Höhe von 100 Millionen Franken. Der

Grund: veränderte Rahmenbedingungen wie Reduktion und Plafonierung

des Gebührenanteils, rückläufiger Werbemarkt, Einschränkungen im

digitalen Werbemarkt sowie Investitionen in die Zukunft. Um das

Programmangebot möglichst zu schonen, prüft die SRG primär

Sparmassnahmen in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur, Technik,

Produktionsprozesse und Verwaltung. Erste Massnahmen sind bereits in

Umsetzung. Der Verwaltungsrat SRG hat an seiner gestrigen Sitzung nun

weitere Schritte beschlossen.



Technisches Produktionszentrum tpc neu bei SRF



Der Verwaltungsrat SRG hat auf Empfehlung der Geschäftsleitung SRG

entschieden, das Technische Produktionszentrum tpc neu bei SRF zu

integrieren. Damit sollen die Organisation und Koordination der

Produktion zwischen den Unternehmenseinheiten vereinfacht werden.

Durch die Restrukturierung lassen sich vor allem auf Managementstufe

Kosten sparen. Der Verwaltungsrat hat die Geschäftsleitung der SRG

mit der Ausarbeitung eines Detailkonzepts beauftragt. Vorbehältlich

des gesetzlich vorgeschriebenen Konsultationsverfahrens strebt die

SRG eine Umsetzung der neuen Struktur per 1. Januar 2020 an.



Aufgrund der Integration von tpc in SRF haben Nathalie Wappler,

Direktorin SRF, und Detlef Sold, CEO tpc, im gegenseitigen

Einvernehmen entschieden, dass Detlef Sold das Unternehmen auf Anfang

Juli verlässt. Christoph Gebel, Senior Advisor in der Direktion von

SRF, übernimmt die Projektleitung der Integration tpc und

verantwortet - zusammen mit der Geschäftsleitung tpc - das zu

erarbeitende Detailkonzept. Ab Juli und bis zum Start der neuen

Organisation im Januar 2020 wird Christoph Gebel auch die Leitung von

tpc übernehmen.



Die nationalen Business Services werden spätestens per 1. Januar

2020 ebenfalls bei SRF angesiedelt. Diese spezialisierten Services

umfassen rund 70 Vollzeitstellen in der Koordination, der

Auftragsplanung und in den Solution Desks sowie in der operativen

Ton-, Bild- und Datenübermittlung.



Neues Kompetenzzentrum bei Swiss TXT



Der Verwaltungsrat hat zudem die Bildung eines Kompetenzzentrums

für IT-Infrastruktur und IT-Services, Digitalproduktion und

Distribution beschlossen. Dieses Kompetenzzentrum soll die

Tochtergesellschaft Swiss TXT AG (179 Mitarbeitende) mit Sitz in Biel

sowie die SRG-interne IT- und Infrastruktureinheit INIT (100

Mitarbeitende) umfassen. Weiter ist und bleibt Swiss TXT AG das

Kompetenzzentrum für Access Services der SRG. Vorbehältlich des

gesetzlich vorgeschriebenen Konsultationsverfahrens soll auch diese

Umsetzung per 1. Januar 2020 erfolgen.



Auswirkungen auf das Personal



Die beschlossenen Massnahmen sollen Einsparungen von gesamthaft

zehn Millionen Franken pro Jahr einbringen. Es ist mit einer

Reduktion von etwa 40 Vollzeitstellen zu rechnen, davon werden rund

20 Stellen durch Kündigungen und vorzeitige Pensionierungen abgebaut.

Für die Betroffenen gibt es einen Sozialplan, der verschiedene

Abfederungsmassnahmen vorsieht.



Generaldirektion konzentriert sich auf strategische

Führungsfunktion



Im Rahmen der Reformen genehmigte der Verwaltungsrat eine Reihe

weiterer Massnahmen, die der Generaldirektion zusätzliche

Einsparungen ermöglichen.



SRG-Generaldirektor Gilles Marchand dazu: «Wir reformieren die SRG

weiterhin grundlegend, um die Flexibilität und Effizienz zu

optimieren und gleichzeitig das Programmangebot zu maximieren. Mit

der laufenden Umstrukturierung senkt die SRG ihre Kosten, optimiert

ihre Produktionsprozesse und verkleinert die Generaldirektion, um

sich ganz auf die strategische Führungsfunktion konzentrieren zu

können.»



SRG-Verwaltungsratspräsident Jean-Michel Cina: «Wir gehen mit

diesen Beschlüssen konsequent den Weg der am 4. März 2018

angekündigten Reformen.»



