Siko aus Buchenbach, Hersteller für Sensoren und Positioniersysteme, stellt mit dem Neubau eines weiteren Standorts in Bad Krozingen die Weichen für die Zukunft der weltweit 240 Mitarbeiter. Der offizielle Spatenstich für den Neubau im Gewerbegebiet "Am Krozinger Weg" erfolgte am 22. März 2019 in Anwesenheit des Bad Krozinger Bürgermeisters Volker Kieber, den Siko-Gesellschaftern Horst und Ursula Wandres, Siko-Geschäftsführer Sven Wischnewski, Siko-Werksleiter Rolf Germann sowie den beiden Architekten Tobias Hahlbrock und Andreas Wiskandt.Das seit 1963 in Buchenbach ansässige Unternehmen will ...

