Deutsche und amerikanische Unternehmen investieren weiter gerne im jeweils anderen Land. Das zeigt das neue Transatlantic Business Barometer 2019. Doch das Konfliktpotential wächst.

Der deutsch-amerikanische Haussegen hängt nicht so schief, wie es die Alltagspolitik oft vermuten lässt. Zumindest nicht für Unternehmen, die im jeweils anderen Land investieren. Darauf deutet das neue Transatlantic Business Barometer 2019 hin, dass die amerikanische Handelskammer in Deutschland, kurz AmCham, am heutigen Freitag in Berlin vorgestellt hat.

Besonders die amerikanischen Unternehmen sehen demnach den Standort Deutschland positiv: 81 Prozent von ihnen bewerten ihn als positiv oder sogar sehr positiv. Das schlägt sich auch in der Strategie der Unternehmen nieder: 59 Prozent wollen ihre Aktivitäten hierzulande ausweiten, 38 Prozent zumindest konstant halten.

Am meisten schätzen die amerikanischen Unternehmen dabei die Qualität der Mitarbeiter: 97 Prozent bewerten diese als ...

