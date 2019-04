Die Reform soll Russland unabhängig von Cyberattacken machen. Kritiker werfen dem Staat vor, das Internet zensieren und kontrollieren zu wollen.

Das russische Parlament hat in zweiter und entscheidender Lesung den Weg für ein eigenständiges Internet im Land geebnet. Das umstrittene Gesetz fand am Donnerstag eine große Mehrheit in der Duma in Moskau.

Demnach soll künftig der russische Internetverkehr über Server im eigenen Land gelenkt werden. Nach Angaben des Parlaments soll damit bei einem ...

