Wann ist es sinnvoll, in Kryptowährungen zu investieren? Wie steht es derzeit um Bitcoin & Co? Und warum ist das Thema Aufklärung im Zusammenhang mit Krypto-Anlagestrategien nach wie vor so wichtig? Diese und weitere Fragen klären wir im Gespräch mit Markus Miller, Gründer und Herausgeber von Krypto X, auf der Finanzmesse Invest.