Das erste Quartal lief für den Volkswagen-Konzern in Bezug auf den Absatz von Fahrzeugen nicht besonders gut. Bei der Kernmarke Volkswagen hatte es da einen Absatzrückgang von 4,5% auf 1.456.400 Fahrzeuge geben. Auch bei der Tochter Porsche sah es diesbezüglich nicht gut aus, da gab es sogar einen Absatzrückgang von 12% auf 55.700 Fahrzeuge. Und was ist mit Audi? Auch da brachte das 1. Quartal 2019 einen Absatzrückgang, und zwar um 3,6% auf weltweit ausgelieferte 447.250 Autos, so VW. Als Grund ... (Peter Niedermeyer)

