CA Immo hat in Berlin für das sich noch im Bau befindliche Bürogebäude MY.B zwei weitere langfristige Mietverträge über rd. 3.400 m² Mietfläche abgeschlossen. Mieter mit jeweils rd. 1.700 m² Mietfläche sind die Unternehmen Medios AG und Remerge GmbH. Mit Abschluss dieser Mietverträge ist das Bürogebäude bereits zu rd. 89 % vermietet. CA Immo investiert ca. 68 Millionen Euro in das Gebäude in der Berliner Europacity. Bei dem Abschluss der Mietverträge waren die Unternehmen BNP Paribas Real Estate GmbH (Remerge) und Cushman & Wakefield GmbH (Medios AG) jeweils mit ihren Berliner Repräsentanzen vermittelnd tätig.

