Die zum Kölner DuMont-Verlag gehörende Zeitung will sich stärker auf Digitalprodukte konzentrieren. Zusätzlich soll es eine "E-Paper-Offensive" geben.

Die gedruckte Nachtausgabe der "Hamburger Morgenpost" wird eingestellt. Das hängt mit einer sich verändernden Produktion zusammen, wie aus den Angaben einer Sprecherin der DuMont-Mediengruppe in Köln hervorgeht, zu der die Tageszeitung gehört. Vom 1. Juli an stelle das Boulevardblatt alle Weichen in Richtung "Digital First", teilte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...