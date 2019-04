Industrie 4.0 oder Smart Industry sind Bezeichnungen für eine relativ neue industrielle Revolution, welche bestehende Systeme zu computerunterstützten Systemen vernetzt. Die erste industrielle Revolution war eine Konvergenz verschiedener Technologien, die es den Ingenieuren ermöglichte, den Übergang von der Handfertigung zur Massenproduktion mit Dampfmaschinenantrieb voranzutreiben. Heute ist es eine Konvergenz ebenfalls verschiedener Technologien, einschließlich Sensorik, Kommunikation und großer Datenverarbeitung, die als die Bausteine von Industrie 4.0 fungieren.

Die Grundlagen für Industrie 4.0

Die Basis von Industrie 4.0 ist eine zuverlässige Kommunikationsinfrastruktur. Diese Infrastruktur ermöglicht es Entscheidungsträgern, Daten aus Maschinen, Fabriken und Endgeräten zu extrahieren. Wie im Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Industrie 4.0 festgehalten, ist es die Vernetzung, die "zur Konvergenz der physischen Welt und der virtuellen Welt (Cyberspace) in Form von cyberphysikalischen Systemen" führt und dass "zuverlässige, umfassende und qualitativ hochwertige Kommunikationsnetze eine Schlüsselanforderung an die Industrie 4.0 sind".

Drahtlose Sub-GHz-Verbindungen ermöglichen bereits eine automatisierte Verbrauchsmessung und Ferndiagnose, wie beispielsweise die strukturelle Überwachung. Funksysteme, die oft batteriebetrieben sind, verwenden Sensoren, um dabei die physikalische Welt zu messen und zu quantifizieren, und senden diese Daten an einen Sammelpunkt beziehungsweise ein Gateway, um diese Daten zusammenzuführen und zur Verarbeitung in die Cloud zu versenden. Funkanwendungen setzen sich zunehmend in der Fabrikautomatisierung durch, und es ist zu erwarten, dass der Absatz von drahtlosen Systemen zunimmt, um die Anforderungen der Baubranche, von Landwirtschaft und Umwelt sowie Energieerzeugung und -verteilung zu erfüllen.

Das richtige Funksystem

Beim Entwurf eines Funksystems berücksichtigen die Ingenieure viele Faktoren. Wie jeder Ingenieur aus der Friis-Übertragungs-Gleichung zur Erhöhung der Reichweite weiß, kann man hierfür eine Reihe von Parametern ändern, wie zum Beispiel die Erhöhung der Sendeleistung oder der Empfängerempfindlichkeit oder beides. Geltende Vorschriften schränken jedoch die maximale Sendeleistung ein, und Komponenten wie Hochleistungsantennen und externe LNAs können die Kosten eines Systems erheblich verteuern. Daher ist bei der Auswahl eines Funk-Empfängers die Empfängerempfindlichkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...