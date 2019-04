Die sportaffine Große Kreisstadt Waldkirch befindet sich etwa 16?km nordöstlich von Freiburg im Breisgau. Die Georg-Schindler-Sporthalle im Stadtteil Kollnau wird sieben Tage die Woche, jeweils von 8?-?22 Uhr genutzt. Vom Babyturnen bis zum Seniorensport: Die Sporthalle mit Dusch- und Umkleidetrakt bietet Schulen und Vereinen Raum für Sportunterricht und -kurse für jede Altersstufe.

Die 1982 erbaute Sporthalle in Massivbauweise besitzt eine Länge von 36?m, eine Breite von 21?m und eine Höhe von 6,90?m. Der Umkleidetrakt befindet sich in einem separaten Gebäude. 2016 war die technische Lebensdauer der Heizkesselanlage der Georg-Schindler-Halle erreicht. Anlässlich der Erneuerung dieses Wärmeerzeugers kam beim zuständigen Fachplaner Bernd Rieger vom Ingenieurbüro für Energieeffizienz und Gebäudetechnik die Frage auf, ob das gesamte Technikkonzept der Sporthalle noch zeitgemäß ist. Anschließend erstellte das Ingenieurbüro einen Sanierungsvorschlag für ein modernes Wärmeverteil- und Heizsystem sowie für eine Beleuchtungsanlage.

»Wir wollten auf jeden Fall weg von der bestehenden Luftheizung, hin zu einem statischen Flächenheizsystem«, so Fachplaner Bernd Rieger. »Heizkörper waren aufgrund der vorhandenen Prallschutzwände, welche nicht belegt werden konnten, keine Option.« Auch eine Fußbodenheizung kam für die Sporthalle in Waldkirch nicht in Frage, da der Boden nicht Teil des Sanierungsprojekts war. Das Ingenieurbüro entschied sich deshalb für Deckenstrahlplatten zur Beheizung der Georg-Schindler-Halle (Bild 1). Mit der neuen Heiztechnologie sollte in erster Linie die Energieeffizienz gegenüber dem bestehenden Luftheizsystem verbessert werden.

Integrierte Lösung entwickelt

Die Beleuchtung in der Georg-Schindler-Sporthalle sollte im Zuge der Sanierung erneuert werden. Als Ergänzung zur natürlichen Beleuchtung durch die Oberlichter im Flachdach waren Bauherr und Planer auf der Suche nach einem qualitativ hochwertigen und langlebigen LED-System. Beim Raumklimaspezialisten Zehnder wurden sie fündig: »Zehnder ist hinsichtlich ...

