Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Ein Zuckerschlecken für Trader war das, was die US-Indizes in den letzten Tagen absolvierten, beileibe nicht. Der Dow Jones Industrial Average pendelte gestern stundenlang in einer Range von 40 bis 50 Punkten. Den Marktteilnehmern scheint klar zu sein, dass kurzfristig aus technischer Sicht viel auf dem Spiel steht.Im Fokus steht auch heute der Unterstützungsbereich zwischen 26.155 und 26.110 Punkten. Auf Tagesschlusskursbasis hat bislang die 26.155-Punkte-Marke gehalten. Intraday markierte der Index mit 26.101 Punkten sein Tief auch noch im Rahmen des Supportbereichs. Solange diese Zone hält, sind weitere Hochs im Index erreichbar. Als Ziel fungiert beispielsweise die Marke von 26.600 Punkten. Vorgeschaltet trifft der Index inzwischen natürlich bereits bei 26.277 Punkten auf Widerstand.

Durchbricht der Dow Jones Industrial Average hingegen die Unterstützung bei 26.110 Punkten per Stundenschlusskurs, könnte eine Stopploss-Welle ausgelöst werden. Im Idealfall erreicht der Index anschließend die Marke von 25.949 Punkten und schließt die dortige Kurslücke. Ein kurzfristiger Aufwärtstrend in Verbindung mit dem EMA50 dient zudem bei 25.680 Punkten als Support.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.11.2018 - 11.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2014 - 11.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Der Beitrag Dow Jones - Hier ist Geduld gefragt erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).